Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Швеция открывает границы для сезонных работников

05.06.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Швеция открывает границы для сезонных работников

Правительство Швеции разрешило въезд сезонным работникам на территорию страны с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны, передает Укринформ.
"Согласно сегодняшнему решению правительства, сезонные работники сельскохозяйственной, лесной и садоводческой отраслей добавляются в перечень групп, на которые не распространяется запрет на въезд", - отмечается в сообщении.
Кроме того, шведское правительство сделает исключение для лиц с видом на жительство в стране, которые из-за запрета въезда не могли видеться с родственниками, которые проживают в стране.



Теги: Швеция, граница, сезон, работник, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх