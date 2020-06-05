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Швеция открывает границы для сезонных работников
05.06.2020 12:00
Правительство Швеции разрешило въезд сезонным работникам на территорию страны с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны, передает Укринформ.
"Согласно сегодняшнему решению правительства, сезонные работники сельскохозяйственной, лесной и садоводческой отраслей добавляются в перечень групп, на которые не распространяется запрет на въезд", - отмечается в сообщении.
Кроме того, шведское правительство сделает исключение для лиц с видом на жительство в стране, которые из-за запрета въезда не могли видеться с родственниками, которые проживают в стране.
Теги: Швеция, граница, сезон, работник, COVID-19
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