В мире появился первый футболист-миллиардер

07.06.2020 12:00

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов, сообщил журнал Forbes, передает DW.

По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.

По нынешнему контракту с "Ювентусом" Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов. Криштиану Роналду – третий миллиардер среди спортсменов. Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба - американцы.