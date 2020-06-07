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В мире появился первый футболист-миллиардер
07.06.2020 12:00
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов, сообщил журнал Forbes, передает DW.
По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.
По нынешнему контракту с "Ювентусом" Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов. Криштиану Роналду – третий миллиардер среди спортсменов. Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба - американцы.
Теги: Криштиану Роналду, миллиардер, футболист
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