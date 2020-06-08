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СМИ узнали, куда спрятали Скрипалей
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, перевезли в Новую Зеландию, где они проживают под новыми именами, передает LB.ua.
Об этом 7 июня сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на неназваных высокопоставленных представителей правительства.
Собеседники издания рассказали, что Скрипалям была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.
По сведениям источников, до этого Скрипали более года прожили в доме, подобранном службой внешнеполитической разведки Великобритании MI6.
Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых, и их местопребывание держится в тайне. Лондон обвиняет Москву в организации покушения, Москва категорически отвергает эти обвинения.
Теги: Новая Зеландия, защита, Скрипаль
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