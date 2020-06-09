Главная / Новости / Мир / Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-19
Последние новости раздела
- На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса13:00
- Нидерланды и Украина возобновляют авиасообщение09:00
- В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса09:00
- Составлен рейтинг самых безопасных стран в условиях коронавируса18:00
- Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-1917:00
- В Москве отменили карантин17:00
- СМИ узнали, куда спрятали Скрипалей10:00
- В мире появился первый футболист-миллиардер12:00
- В Азербайджане жителям крупных городов запретили выходить из дома10:00
- Швеция открывает границы для сезонных работников12:00
Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-19
09.06.2020 17:00
В Польше проживает более 1,3 миллиона украинцев. И только 5% из них вернулись в Украину после начала пандемии коронавируса и объявления карантина, сообщает Телеканал новостей «24».
Такие цифры озвучил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки.
"По официальным итогам польских органов власти, в Украину вернулось около 5% украинцев, которые в феврале-марте находились в Польше. Это несколько десятков тысяч граждан", – заявил Цихоцки.
По его словам, согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в Польше проживали более 1,3 миллиона украинцев. Он добавил, что большинство из них на период карантина остались в Польше.
Теги: Польша, пандемия, украинцы, COVID-19
Читайте также:
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше
- Министр: Все больше украинцев работают в Польше легально
- В Польше закрыли радиопрограмму, ведущие которой оскорбили украинских женщин
- Украинцы стали меньше рваться на работу в Польшу
- В Польше перевернулся автобус с украинцами и немцами
- Из Польши выгнали 29 украинцев-нелегалов
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом09:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины15:00
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины14:00
- На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса13:00
- Кабмин отменил пробное ВНО12:00
- В Украине опять новый антирекорд по COVID-1911:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- У Елены Зеленской обнаружили коронавирус09:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19
- В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования