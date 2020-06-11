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В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса
Депутаты таджикского парламента приняли законопроект, предусматривающий от 2 до 5 лет тюремного заключения за распространение заболевания COVID-19 по неосторожности, при повторном случае – от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что каждый, кто признают виновным в умышленном распространении вируса, также может быть наказан заключением до 10 лет.
Член Комитета нижней палаты страны по законодательству и правам человека Равшан Раджабзода заявил, что целью закона не является наказание людей.
"Цель – не допустить распространения инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют в нашей стране", – сказал он.
Парламент также утвердил штрафы в размере до $28 для тех, кто не носит маску в общественном месте или не соблюдает социальную дистанцию в два метра.
По официальным данным, в Таджикистане коронавируса инфицировано 4690 человек, 48 из них умерли.
Теги: Таджикистан, уголовная ответственность, COVID-19
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