В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса

11.06.2020 09:00

Депутаты таджикского парламента приняли законопроект, предусматривающий от 2 до 5 лет тюремного заключения за распространение заболевания COVID-19 по неосторожности, при повторном случае – от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что каждый, кто признают виновным в умышленном распространении вируса, также может быть наказан заключением до 10 лет.

Член Комитета нижней палаты страны по законодательству и правам человека Равшан Раджабзода заявил, что целью закона не является наказание людей.

"Цель – не допустить распространения инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют в нашей стране", – сказал он.

Парламент также утвердил штрафы в размере до $28 для тех, кто не носит маску в общественном месте или не соблюдает социальную дистанцию в два метра.

По официальным данным, в Таджикистане коронавируса инфицировано 4690 человек, 48 из них умерли.