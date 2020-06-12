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Нидерланды и Украина возобновляют авиасообщение

12.06.2020 09:00
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Нидерланды и Украина возобновляют авиасообщение

Нидерландская авиакомпания KLM восстановит рейсы между Нидерландами и Украиной уже с 15 июня. Об этом заявил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ.
"Авиакомпания KLM намерена летать три раза в неделю по маршруту Амстердам-Киев", - сказал Карпук.
Кроме того, с 16 июня  регулярные авиаперевозки по маршруту Амстердам-Киев будет осуществлять и МАУ.
"Будут осуществляться регулярные рейсы авиакомпанией МАУ начиная с 16 июня по маршруту Амстердам-Киев. Посольство Украины в Нидерландах продолжает обеспечивать трансфер граждан Украины, которые возвращаются на Родину из разных уголков мира ", - добавил посол.



Теги: Украина, Нидерланды, авиакомпании, самолет
 
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