На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса

13.06.2020 13:00

На одном из крупнейших рынков Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявил в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо, передает Корреспондент.net.

Масштабные проверки начались после того, как на рынке "Синьфади" обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося.

"Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке "Синьфади" выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у них не было никаких симптомов", - сообщил он.

Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку "Синьфади", либо работали там, либо часто посещали.

Еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.

Все они были помещены в карантин для дальнейшего медицинского наблюдения. Также в карантин помещены 139 человек, которые вступали с зараженными в тесный контакт.