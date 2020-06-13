Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса

13.06.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса

На одном из крупнейших рынков Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявил в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо, передает Корреспондент.net.
Масштабные проверки начались после того, как на рынке "Синьфади" обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося.
"Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке "Синьфади" выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у них не было никаких симптомов", - сообщил он.
Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку "Синьфади", либо работали там, либо часто посещали.
Еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.
Все они были помещены в карантин для дальнейшего медицинского наблюдения. Также в карантин помещены 139 человек, которые вступали с зараженными в тесный контакт.



Теги: Китай, Пекин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх