В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке

14.06.2020 12:00

В пекинском районе Фэнтай, где проживает более 2 миллионов человек, власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке Синфади. Во всей китайской столице снова введены некоторые ограничения, сообщает Liga.NET.

Были закрыты 11 жилых комплексов и несколько школ рядом с рынком. Власти возобновили ограничения на передвижение по всей столице, отменены спортивные мероприятия, туристические поездки из других частей страны запрещены, а открытие начальных школ отложено.