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В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID

18.06.2020 08:00
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В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID

В Молдове за минувшие сутки выявили 478 новых случаев коронавируса и это рекордный ежедневный показатель в стране, сообщает Корреспондент.net.
По данным Минздрава страны, за последние сутки в лабораториях провели 1943 теста на коронавирус, 478 из которых оказались положительными. При этом 1659 тестов были первичными и еще 284 — повторными.
Кроме того, из общего числа заразившихся, 37 — медработники. Коронавирус выявили у 14 врачей, 19 медсестер и четырех человек из больничного персонала.
Максимальное число зараженных в Кишиневе — 149 человек. Это рекордное число случаев коронавируса в молдовской столице за сутки. За последние сутки выздоровели еще 176 человек.
В целом с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 12 732 человека. Вылечились от инфекции 7077 человек, умерли 433 человека.
Всего в Молдове сейчас более пяти тысяч человек проходят лечение от коронавируса, 417 из них в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам искусственного дыхания.



Теги: Молдова, рекорд, COVID-19
 
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