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Турция отменила самоизоляцию для украинских туристов
19.06.2020 15:00
Украинские туристы смогут посещать Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования, но с соблюдением необходимых требований безопасности. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности", - написал Криклий.
По его словам, это подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи.
В то же время в случае обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19.
Теги: Турция, туризм, карантин
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