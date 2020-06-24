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Путин принял парад Победы в Москве (ВИДЕО)
24.06.2020 13:00
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве принял парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В этом году он проходит 24 июня: из-за введенного из-за пандемии коронавируса карантина церемонию пришлось перенести, сообщают Ведомости.
Вместе с президентом на трибуне присутствовали ветераны и лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Перед началом торжественного мероприятия президент кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником.
В параде приняли участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков.
Теги: Путин, Москва, Парад Победы
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