В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход

27.06.2020 12:00

26 июня Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так, пишет Корреспондент.net.

В первое время на денежную помощь от государства могут рассчитывать 255 тысяч человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половина из первых получателей поддержки будут дети.

После запуска программы в полном объеме, на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.

Минимальный прожиточный доход выплачивается на домохозяйство. Размер выплат для одного человека составит 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц.