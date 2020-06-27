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В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход

27.06.2020 12:00
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В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход

26 июня Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так, пишет Корреспондент.net.
В первое время на денежную помощь от государства могут рассчитывать 255 тысяч человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половина из первых получателей поддержки будут дети.
После запуска программы в полном объеме, на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.
Минимальный прожиточный доход выплачивается на домохозяйство. Размер выплат для одного человека составит 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц.



Теги: Испания, малообеспеченный, выплаты
 
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