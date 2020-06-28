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Министр обороны Сербии заболел коронавирусом после парада в Москве
28.06.2020 15:00
У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он был на параде Победы в Москве. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТС, передает Громадское Телевидение.
В Министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулина протестировали на коронавирус после того, как госпитализировали одного из госсекретарей после положительного результата теста.
Сейчас министр продолжает исполнять свои обязанности, соблюдая все рекомендации по самоизоляции.
Теги: Сербия, Парад Победы, министр обороны, COVID-19
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