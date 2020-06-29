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Оппозиция Тайваня захватила здание парламента

29.06.2020 17:00
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Оппозиция Тайваня захватила здание парламента

В островном восточно-азиатском государстве Тайвань группа из более чем 20 депутатов от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент в ночь на понедельник в знак протеста против "тирании" правительства и кадровой политики президента Цай Инь-вэнь, сообщает телеканал 112 Украина.
"В этом году администрация Цай стала более тиранической, чем раньше. Упрямство Цай не оставило "Гоминьдану" иного выбора, кроме как занять Законодательный Юань для парламентского бойкота", - говорится в заявлении главной оппозиционной партии Тайваня.
"Гоминьдан" начал свой протест в парламенте поздно воскресенье и оставался там на ночь до понедельника, блокируя вход в главную палату законодательного органа с помощью цепей и стульев.
Свои действия оппозиционеры объяснили несогласием с правящей Демократической прогрессивной партией (ДПР), принуждением со стороны президента к голосованию за законопроекты, а также назначением Цаи ее старшего помощника Чэнь Чу на должность контролера правительства.



Теги: парламент, Тайвань, захват
 
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