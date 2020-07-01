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Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ

01.07.2020 08:00
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Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.
"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.
Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.



Теги: президент, Путин, Конституция, Кадыров
 
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