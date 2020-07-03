Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-19

03.07.2020 08:00

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Корреспондент.net.

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын считает, что такой результат был достигнут благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".

Отмечается, что лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".