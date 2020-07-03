Последние новости раздела
- В России отменили обязательную обсервацию для приезжих17:00
- На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт15:00
- Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты12:00
- Иран назвал новую причину крушения самолета МАУ09:00
- В Хабаровске прошел массовый митинг против ареста губернатора Фургала (ВИДЕО)17:00
- В Израиле зафиксирован суточный рекорд новых случаев Covid-1917:00
- В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала09:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- Дубай открыл границы для туристов13:00
Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-19
03.07.2020 08:00
Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Корреспондент.net.
В сообщении говорится, что Ким Чен Ын считает, что такой результат был достигнут благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".
Отмечается, что лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".
Теги: Ким Чен Ын, КНДР, COVID-19
Читайте также:
- Ким Чен Ын выступил с грозным заявлением о ядерной программе КНДР
- В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын (ВИДЕО)
- «Спасибо, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил лидера КНДР за важное решение
- Трамп о переговорах с КНДР: «Крупнейшая сделка века»
- Провокации Ким Чон Ына: КНДР испытала «неопознанное» оружие
- Ким Чен Ын обратился к своим артиллеристам
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля09:00
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»15:00
- В России отменили обязательную обсервацию для приезжих17:00
- В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины16:00
- В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды15:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"13:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля11:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»