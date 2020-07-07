Дубай открыл границы для туристов

07.07.2020 13:00

В Дубае решили возобновить прием иностранных туристов с 7 июля. Такое решение приняли в Верховном комитете страны по управлению кризисами и стихийными бедствиями, сообщает, СТРАНА.ua.

Все пребывающие в Дубай обязаны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус либо сдать такой тест в аэропорту. В случае, если результат окажется положительным, туриста направят на 14-дневный карантин.