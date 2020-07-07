Лувр возобновляет работу после карантина

07.07.2020 08:00

Самый посещаемый музей мира, парижский Лувр, в понедельник возобновляет работу после 16 недель закрытия, сообщает Голос Америки.

За почти четыре месяца музей потерял более 45 миллионов долларов прибыли от продажи билетов, отмечает директор Лувра Жан-Люк Мартинес. Возможно, музею придется работать в режиме ограниченной пропускной способности еще несколько лет, пока мир адаптируется к новому коронавирусу.

Посетители смогут пройти в залы, где выставлены самые знаменитые экспонаты музея, в том числе «Мона Лиза» и внушительная коллекция античного искусства, однако треть галерей, где затруднительно соблюдать социальную дистанцию, по-прежнему закрыты.

При этом делать селфи с шедевром Леонардо да Винчи запрещено, а вокруг сделана разметка, указывающая, где могут стоять посетители.