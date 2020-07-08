- В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала09:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- Дубай открыл границы для туристов13:00
- Лувр возобновляет работу после карантина08:00
- В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму08:00
- В Чехии осудили добровольца, служившего в "армии ДНР"16:00
- Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-1908:00
- Польша будет бесплатно тестировать на коронавирус украинских заробитчан 15:00
- 78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина08:00
Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить
Скандально известный прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы заказал его убийство, передает НВ.
Такое заявление он сделал в своем очередном видео с критикой украинских властей.
Пропагандист утверждает, что исполнителем преступления должен был стать некий Александр Золотухин, который сам обо всем рассказал испанской полиции.
В подтверждение своих слов Шарий показал вырванную из блокнота бумажку с написанным от руки «признанием».
По его словам, таким образом Офис президента хочет убрать «политического конкурента» Зеленского.
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что все скандальные заявления пропагандиста нацелены на поднятие его рейтинга.
«Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее», — пояснил он.
Теги: офис, убийство, Анатолий Шарий, Зеленский
- Кремль "прокололся": Россия подготавливает почву для устранения одиозного блогера Анатолия Шария
- Отчаявшийся беженец из «ДНР» в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой.
- Австралия депортирует американца, убившего жену
- В Донецкой области боевик «ДНР» убил мирного жителя из-за арбузов
- Убийц донецкого УБОПовца отправили за решетку
- Скандал: стала известна точная дата убийства Саакашвили
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек09:00
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек16:00
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"12:00
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
- В Донецкой области усилили карантинные ограничения10:00
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»09:00
- В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала09:00
- Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)08:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом15:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля10:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"
- Пять городов Донецкой области остались без воды
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"
- В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе