Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить

08.07.2020 16:00

Скандально известный прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы заказал его убийство, передает НВ.

Такое заявление он сделал в своем очередном видео с критикой украинских властей.

Пропагандист утверждает, что исполнителем преступления должен был стать некий Александр Золотухин, который сам обо всем рассказал испанской полиции.

В подтверждение своих слов Шарий показал вырванную из блокнота бумажку с написанным от руки «признанием».

По его словам, таким образом Офис президента хочет убрать «политического конкурента» Зеленского.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что все скандальные заявления пропагандиста нацелены на поднятие его рейтинга.

«Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее», — пояснил он.