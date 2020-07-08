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ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Всемирная организация здравоохранения согласилась, что появляются новые доказательства распространения коронавируса через аэрозольные частички в воздухе, однако их нужно еще исследовать. Об этом сообщает LIGA.net.
"Мы говорим о возможности воздушной аэрозольной передачи как одном из способов передачи COVID-19", - сказала на брифинге Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по пандемии COVID-19.
Ранее организация заявляла, что вирус распространяется главным образом через маленькие капли из носа и рта зараженного человека, которые быстро опускаются на землю.
Технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций Бенедетта Аллегранци сказала, что появились свидетельства воздушной передачи коронавируса, но окончательные выводы делать рано.
"...Нельзя исключать возможность воздушной передачи в общественных местах - особенно в очень специфических условиях, в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых условиях. Однако доказательства необходимо собирать и интерпретировать, и мы продолжаем делать это", - сказала она.
Изменение в оценке ВОЗ риска передачи может повлиять на ее нынешние рекомендации по соблюдению физического расстояния между людьми в 1 метр.
Теги: ВОЗ, воздух, заражение, COVID-19
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