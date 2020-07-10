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В Израиле зафиксирован суточный рекорд новых случаев Covid-19
10.07.2020 17:00
В течение последних суток в Израиле зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом. Covid-19 подтвердили у 1464 человек. Об этом сообщает издание DW.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 35,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
Отмечается, что в связи с вспышкой заболевания израильское правительство 10 июля приняло решение ограничить передвижение граждан в пяти городах, в частности в Иерусалиме.
Теги: Израиль, рекорд, COVID-19
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