Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Израиле зафиксирован суточный рекорд новых случаев Covid-19

10.07.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Израиле зафиксирован суточный рекорд новых случаев Covid-19

В течение последних суток в Израиле зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом. Covid-19 подтвердили у 1464 человек. Об этом сообщает издание DW.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 35,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
Отмечается, что в связи с вспышкой заболевания израильское правительство 10 июля приняло решение ограничить передвижение граждан в пяти городах, в частности в Иерусалиме.



Теги: Израиль, рекорд, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх