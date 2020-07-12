Иран назвал новую причину крушения самолета МАУ

12.07.2020 09:00

В комплексе ПВО, который сбил самолет Международных авиалиний Украины в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его транспортировали. Об этом сообщается в докладе Организации гражданской авиации Ирана, передает Укринформ.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. После перемещения не было перенастройки", - говорится в документе.

В докладе уточняется, что в связи с неверными настройками система ошибочно идентифицировала украинский самолет как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, тогда как лайнер на самом деле вылетал из иранской столицы.

Ранее иранские военные утверждали, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.