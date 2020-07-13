Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт

13.07.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт

12 июля Азербайджан обвинил Вооруженные силы Армении в попытке атаковать с применением артиллерии позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает InfoResist.
По версии Минобороны Азербайджана, в результате столкновения погибли двое азербайджанских солдат и еще один получил тяжелые ранения. Врачам не удалось спасти его.
В свою очередь армянская сторона заявила, что группа азербайджанских военных «без видимых причин» на грузовике УАЗ пыталась пересечь границу Армении. После предупреждения они бросили машину и вернулись на свои позиции. Но спустя час солдаты начали артиллерийский обстрел в попытке захватить армянский опорный пункт. Среди ВС Армении потерь нет.
Сегодня, 13 июля, в Минобороны Азербайджана заявили, что их подразделения с применением артиллерии, минометов и танков уничтожили армянский опорный пункт, технику и живую силу противника. В ходе боев погиб азербайджанский солдат.
Между тем пресс-секретарь Минобороны Армении Рушан Степанян написала в Facebook, что после двух-трехчасового перерыва азербайджанские силы возобновили «провокационные действия», обстреливая армянские позиции.
По словам Степанян, Армения дала «соразмерный ответ». В армянском ведомстве не исключают увеличение количества потерь со стороны Азербайджана.



Теги: Азербайджан, Армения, конфликт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх