Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты

13.07.2020 12:00

Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура президентских выборов в Польше, отдают победу действующему президенту Анджею Дуде, однако - с минимальным отрывом, сообщает "Европейская правда".

Экзит-полы, проведенные службой Ipsos, дают Дуде поддержку 50,4% избирателей , тогда как его оппоненту мэру Варшавы Рафалу Тшасковському - 49,6%.

В то же время, как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, по итогам обработки 99,97% бюллетеней за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.

Ожидается, что официальные результаты голосования будут объявлены сегодня чуть позже.