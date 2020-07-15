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В Беларуси начались задержания участников акций за честные выборы (ВИДЕО)
Более 230 человек задержали на акциях протеста в городах Беларуси, которые начались после отказа Центризбиркома регистрировать альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом сообщает правозащитная организация Весна, передает LIGA.net.
Задержания начались около 20:00. Больше всего задержанных было в Минске - 188 человек. Также задерживали людей на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродоно. Помимо активистов, полиция также задерживала журналистов.
Правозащитные организации и очевидцы событий сообщают, что спецназ ОМОН и правоохранители в гражданском применяли к протестующим силу, некоторых били и на руках вносили в автозаки.
В пресс-службе МВД Беларуси, комментируя протесты, заявили, что "находящиеся за рубежом" люди "провоцируют" беларусов нарушать законодательство – выходить на несанкционированные митинги. Полиция будет "принимать все меры для пресечения провокаций, правонарушений и для поддержания общественного порядка", отметили в МВД.
Теги: Беларусь, протест, арест, президентские выборы
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