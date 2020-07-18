Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ

18.07.2020 17:00

Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает Корреспондент.net.

"Черные ящики были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд и добавил, что расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.