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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

20.07.2020 10:00
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Беларуси опровергла слухи о госпитализации Лукашенко. "Не дождетесь", — заявила Наталия Эйсмонт, сообщает телеканал 112 Украина.
В беларусских соцсетях ранее сообщалось, что президент страны экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом. В частности, беларусский телеграм-канал "Баста" утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета, после встречи с российским премьером.
Лукашенко, Мишустин, а также главы правительств Казахстана и Киргизии принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.



Теги: слухи, госпитализация, Лукашенко
 
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