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Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев

20.07.2020 17:00
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Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, передает Корреспондент.net.
"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе Северная верфь - два фрегата, а Северодвинске на Севмашпредприятии - два атомных подводных крейсера", - сказал президент РФ.
По данным СМИ, стоимость вертолетоносцев оценивается в 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев.



Теги: Путин, Крым, закладка, корабль
 
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