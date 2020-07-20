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Во Франции ввели штраф за отсутствие маски
20.07.2020 15:00
Во Франции ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщает BFM TV, передает Корреспондент.net.
Теперь маски обязательны во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, торговых центрах, администрациях, банках и на крытых рынках. При этом за нарушение предусмотрен штраф в 135 евро.
Прежде маски были обязательны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация.
Решение об ужесточении масочного режима было принято на фоне небольшого роста числа зараженных коронавирусом. Франция остается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран: жертвами инфекции стали более 30 тысяч человек.
Теги: Франция, штраф, маска, COVID-19
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