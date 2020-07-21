Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ

21.07.2020 15:00

Во Франции Бюро расследований авиационных происшествий BEA отчиталось об успешном извлечении данных черных ящиков украинского Boeing 737, сбитого над Тегераном в январе текущего года. Об этом сообщило BEA в Twitter, передает 112 Украина.

"Данные диктофона кабины CVR и регистратора полетных данных FDR были успешно загружены", - сообщили в Бюро расследований авиационных происшествий Франции.

Данные были также переданы Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана AAIB.

Следователи, изучающие черные ящики украинского самолета, сбитого Ираном, во вторник начнут анализировать восстановленные данные о голосах и рейсах.

Извлечение данных осуществляется совместно с иранским следователем и экспертами из Канады, США, Швеции и Великобритании, а также представителями МАУ, Boeing и производителя двигателей Safran.