Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Черногории объявили новую эпидемию COVID-19

22.07.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Черногории объявили новую эпидемию COVID-19

Власти Черногории, заявлявшие в начале июня о победе над COVID-19, объявили эпидемию на всей территории страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ограничительные меры вступают в силу со среды, 22 июля. Об этом говорится в Twitter Кабмина страны, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории.
Теперь из-за эпидемии всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.
Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.



Теги: эпидемия, Черногория, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх