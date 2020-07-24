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Во Франции расшифровали данные "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ
24.07.2020 08:00
Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном, передает Цензор.НЕТ.
Об этом Общественному радио сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Все данные из двух самописцев (речовий и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.
Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - отметил он.
Теги: Иран, самолет, черный ящик, расшифровка
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