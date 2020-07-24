Во Франции расшифровали данные "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

24.07.2020 08:00

Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном, передает Цензор.НЕТ.

Об этом Общественному радио сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Все данные из двух самописцев (речовий и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.

Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - отметил он.