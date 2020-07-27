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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии COVID-19 в мире
27.07.2020 18:00
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает РБК-Украина.
По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.
"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.
Теги: ВОЗ, пандемия, COVID-19
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