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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

29.07.2020 11:00
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что переболел Covid-19, передает BBC.
"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - цитирует его агентство БЕЛТА.
"Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - добавил Лукашенко.
Заявление о том, что он переболел коронавирусом, Лукашенко сделал, посещая войсковую часть №3214 внутренних войск МВД. Видео разместил телеграм-канал "Пул первого".
"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - пошутил белорусский президент.



Теги: болезнь, Лукашенко, COVID-19
 
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