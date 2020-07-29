Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

29.07.2020 11:00

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что переболел Covid-19, передает BBC.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - цитирует его агентство БЕЛТА.

"Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - добавил Лукашенко.

Заявление о том, что он переболел коронавирусом, Лукашенко сделал, посещая войсковую часть №3214 внутренних войск МВД. Видео разместил телеграм-канал "Пул первого".

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - пошутил белорусский президент.