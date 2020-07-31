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В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

31.07.2020 11:00
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В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В столице Беларуси Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него пришли более 63 тысяч человек, информирует правозащитный центр “Весна”, сообщает сайт VestiUa.
В ходе мероприятия люди скандировали “Верым! Можам! Пераможам!”.
“С 17:30 до 20:30, по мнению наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 000 человек”, – сообщает правозащитный центр.
При этом освещающие событие Telegram-каналы пишут, что в радиусе 2 километров от столичной площади Бангалор отключили мобильную связь.
Однако о задержанных информации нет. По данным очевидцев, автозаки начали разъезжаться после окончания митинга.



Теги: Минск, митинг, президентские выборы
 
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