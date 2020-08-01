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В США украинский язык впервые появится в избирательных бюллетенях
На выборах в США (президентских, местных и в Конгресс) в 2020 году впервые будет возможность проголосовать на украинском языке, сообщает Голос Америки.
Отмечается, что такое решение приняла администрация округа Кук штата Иллинойс, куда входит и город Чикаго, в котором проживают более 46 тысяч украинцев.
"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать", - объяснила защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.
Она добавила, что переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.
По словам Луговой, избирательный процесс будет доступен на 12 разных языках, что сделает его более понятным для тех людей, которые не владеют свободно английским или не разбираются в системе выборов.
Теги: США, выборы, украинский язык
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