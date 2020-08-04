В Германии заявили о второй волне COVID-19

04.08.2020 17:00

Профсоюз врачей Германии заявил, что страну уже накрыла вторая волна коронавируса, сообщает Телеканал новостей «24».

Медики отмечают, что из-за того, что люди игнорируют карантинные ограничения, и возрастает количество больных.

"Мы уже во второй волне – медленного, однако роста заболеваемости. Это означает, что есть опасность, что все предыдущие успехи будут потеряны из-за стремления Германии вернуться к нормальной жизни", – отметила глава профсоюза медиков Сюзанна Йона.

По состоянию на 4 августа в Германии зафиксировали свыше 212 тысяч случаев COVID-19. Из них более 9 тысяч – летальные. За последние сутки, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране обнаружили 891 новый случай болезни.