Российские пропагандисты увидели "украинский след" в бейрутской трагедии

05.08.2020 11:00

Пропагандистские российские СМИ активно распространяют информацию в соцсетях про якобы "украинский след" во взрывах в Бейруте, передает Телеканал новостей «24».

Информацию распространили так называемые "православные" пропагандисты из издания "Царьград". Его владелец российский миллиардер Константин Малофеев, кстати, финансировал боевиков на Донбассе.

Пропутинские "журналисты" утверждают, что причиной взрыва мог стать украинский грузовой корабль Mero Star из Мариуполя. Мол, он был пришвартован вблизи эпицентра взрыва.

Пропагандисты намекают, что с прифронтового Мариуполя на судне могли привезти взрывчатку, или другие опасные химикаты. Фактически, это и вся аргументация прокремлевских "журналистов".