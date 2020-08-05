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В порту Бейрута взорвались 2700 тонн селитры
05.08.2020 09:00
В результате серии мощных взрывов в портовой зоне Бейрута погибли по меньшей мере 78 человек и почти 4 тыс. получили ранения, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры.
"Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшое отверстие, через которое злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация", – говорится в сообщении.
Теги: Бейрут, взрыв, порт, селитра
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