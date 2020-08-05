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В Турции заявили о стремительном росте числа больных COVID
В Турции наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19 в связи с увеличением числа отдыхающих на курортах и празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter, передаает Корреспондент.net.
Так, за сутки в Турции обнаружили 1083 случая инфицирования коронавирусом.
"Впервые за последнее время разница (в числе случаев заражения коронавирусом - ред.) в двухдневной статистике настолько явно проявилась. Мы должны предотвратить тяжелые последствия этих контактов во время праздников и отдыха. Это наша ответственность принимать меры сообща", - отметил Коджа.
Ранее министр сообщал, что люди "в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама". По его словам, власти обеспокоены тем, что тенденция увеличения числа заболевших, зафиксированная ранее в некоторых турецких провинциях, может охватить всю страну.
Теги: Турция, туризм, Курбан-байрам, COVID-19
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