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В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси

13.08.2020 09:00
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В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси

В Беларуси во время акций протеста были задержаны более шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в среду, 12 августа, сообщает Корреспондент.net.
В связи с этим Бачелет призвала незамедлительно освободить всех тех, кто был незаконно помещен под стражу.
"Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба", - подчеркнула комиссар.
Также, по данным ООН, не менее 250 человек получили травмы, а один участник протестов погиб при неустановленных обстоятельствах. В организации призвали к "своевременному, тщательному, независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека" в республике.
"Я напоминаю правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - добавила правозащитник, упомянув, в частности, об отключении интернета, блокировке платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций.



Теги: Беларусь, ООН, задержание, протесты
 
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