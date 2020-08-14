В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов

14.08.2020 12:00

В Беларуси освободили двух задержанных во время протестов украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов в своем Telegram-канале, передает СТРАНА.ua.

"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в их сообщении.

Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали два дня назад в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова причиной задержания указала то, что они не были аккредитованы в республике.