Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов

14.08.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов

В Беларуси освободили двух задержанных во время протестов украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов в своем Telegram-канале, передает СТРАНА.ua.
"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в их сообщении.
Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали два дня назад в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова причиной задержания указала то, что они не были аккредитованы в республике.



Теги: Украина, Беларусь, освобождение, журналисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх