В Минске начали выпускать задержанных во время протестов

14.08.2020 10:00

Вечером 13 августа из Центра изоляции правонарушителей в Минске начали выпускать задержанных во время мирных пикетов, сообщает Белсат.

Волонтеры попросили всех, кто имеет машину, подъезжать, чтобы развезти людей. Ведь задержанные выходят часто избитые, без документов, денег, мобильных телефонов и в абсолютной прострации.

Замминистра внутренних дел Беларуси, генерал-майор милиции Александр Барсуков, около половины второго ночи приехавший к ЦИП, пообещал к утру освободить всех задержанных на массовых акциях.

По словам очевидцев на 02:08 из тюрьмы выпустили 145 парней и девушек.