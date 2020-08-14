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В Минске начали выпускать задержанных во время протестов

14.08.2020 10:00
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В Минске начали выпускать задержанных во время протестов

Вечером 13 августа из Центра изоляции правонарушителей в Минске начали выпускать задержанных во время мирных пикетов, сообщает Белсат.
Волонтеры попросили всех, кто имеет машину, подъезжать, чтобы развезти людей. Ведь задержанные выходят часто избитые, без документов, денег, мобильных телефонов и в абсолютной прострации.
Замминистра внутренних дел Беларуси, генерал-майор милиции Александр Барсуков, около половины второго ночи приехавший к ЦИП, пообещал к утру освободить всех задержанных на массовых акциях.
По словам очевидцев на 02:08 из тюрьмы выпустили 145 парней и девушек.



Теги: Беларусь, протест, задержанный, освобождение
 
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