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Беларусь передала России 32 задержанных "вагнеровцев"
15.08.2020 09:00
Беларусь выдала 14 августа Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав тем самым запрос Украины на их экстрадицию, передает Цензор.НЕТ.
Информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры России.
"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации… тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.
Теги: Россия, Беларусь, ЧВК "Вагнера"
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