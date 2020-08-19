У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе

19.08.2020 17:00

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки" в Париже в конце августа, передает Корреспондент.net со ссылкой на ТАСС.

Ранее о возможной встрече советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата 28 августа сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.