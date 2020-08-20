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Алексей Навальный попал в реанимацию. Подозревают отравление
В России оппозиционному политику и блогеру-антикоррупционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Сейчас он в реанимации. Об этом заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа, передает Корреспондент.net.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея - токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай", - написала Ярмыш.
Она пояснила, что это "было единственное, что он пил с утра".
"Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - продолжила пресс-секретарь.
Ярмыш говорит, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - подытожила она.
Теги: отравление, реанимация, Навальный
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