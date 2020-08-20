ФСБ РФ заявила о предотвращении вывоза в Украину одного из главарей донбасских боевиков

20.08.2020 13:00

ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан РФ, которые якобы сотрудничали с украинскими спецслужбами и якобы попытались вывезти с территории РФ в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе. При этом имя последнего не называется, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, якобы непосредственно при попытке организации вывоза задержаны граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов. Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед", - заявили в ФСБ РФ.