Навального отправили самолетом в Германию

22.08.2020 09:00

Немецкий самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, передает LIGA.net.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - отметила Ярмыш.

С Навальным полетела его жена Юлия.

По словам Ярмыш, Навального повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобиле вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, - журналисты России-1 с камерой", - уточнила пресс-секретарь.