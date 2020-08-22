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Навального отправили самолетом в Германию
Немецкий самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, передает LIGA.net.
"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - отметила Ярмыш.
С Навальным полетела его жена Юлия.
По словам Ярмыш, Навального повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобиле вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
"На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, - журналисты России-1 с камерой", - уточнила пресс-секретарь.
Теги: Германия, лечение, самолет, Навальный
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