Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции

24.08.2020 13:00

Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета.

"Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.