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Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции
24.08.2020 13:00
Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета.
"Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.
Теги: Беларусь, оппозиция, Конституция, референдум
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