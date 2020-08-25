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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

25.08.2020 09:00
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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.
Лукашенко также пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.



Теги: Украина, поздравление, День Независимости, Лукашенко
 
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